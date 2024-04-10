«Враг опешил от происходящего»: ВС России делят авдеевский участок фронта на две части: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 10 апреля 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 10 апреля 2024 г.: Спецоперация на Украине сегодня, интерактивная карта СВО, Обзор событий: Донецкое направление: СМИ: "Враг опешил от происходящего": ВС России делят авдеевский участок фронта на две части.