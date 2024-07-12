МОК объявил, когда и где пройдут первые в истории киберспортивные Олимпийск...

МОК объявил, когда и где пройдут первые в истории киберспортивные Олимпийские игры — League of Legends, Street Fighter и не толькоМеждународный олимпийский комитет (МОК) в официальном пресс-релизе анонсировал страну и год проведения первых в истории киберспортивных Олимпийских игр.