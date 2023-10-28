Повсюду трупы: Маргарита Симаньян сообщает, что пропала связь с военкорами в Газе

Повсюду трупы: Маргарита Симаньян сообщает, что пропала связь с военкорами в ГазеГлавный редактор телеканала RT Маргарита Симаньян сообщила в своем телеграм-канале о том, что пропала связь со всеми военкорами и операторами в Газе: там отключили интернет и мобильную связь.