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Бизнесмен Дерипаска подал иск к экс-сотруднице ФБК Певчих

Бизнесмен Дерипаска подал иск к экс-сотруднице ФБК Певчих

Предприниматель Олег Дерипаска подал иск к экс-сотруднице ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) Марии Певчих о защите чести и достоинства.

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