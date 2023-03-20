Бизнесмен Дерипаска подал иск к экс-сотруднице ФБК Певчих

Предприниматель Олег Дерипаска подал иск к экс-сотруднице ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) Марии Певчих о защите чести и достоинства.