Ярилов планирует участвовать в выборах депутатов гордумы Читы

Глава Читы Евгений Ярилов изъявил желание пойти на выборы депутатов городской думы.Об этом Ярилов сообщил, отвечая на вопрос депутата Щебенькова, передает журналист Забайкальского рабочего с отчета результатов работы за 2023 год.