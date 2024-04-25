Ярилов планирует участвовать в выборах депутатов гордумы Читы

Глава Читы Евгений Ярилов изъявил желание пойти на выборы депутатов городской думы.Об этом Ярилов сообщил, отвечая на вопрос депутата Щебенькова, передает журналист Забайкальского рабочего с отчета результатов работы за 2023 год.
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