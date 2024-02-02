Дождь со снегом и грозы: в выходные на Кубани резко похолодает

Дождь со снегом и грозы: в выходные на Кубани резко похолодаетПо данным Росгидромета, в течение суток 3,4 и 5 февраля, а также ночью и утром 6 февраля местами в Краснодарском крае ожидаются сильный дождь со снегом, в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами.
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