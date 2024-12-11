Новый светофор появился вблизи аэропорта Иркутска

В районе аэропорта Иркутска установлен светофор на пешеходном переходе возле автобусной остановки. По данным пресслужбы воздушной гавани, установка светофора обеспечит безопасность как пешеходов, так и водителей.
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