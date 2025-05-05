Работа АЭС в Финляндии была нарушена из-за утечки водорода Работа второго блока атомной электростанции «Ловииса» в Финляндии была нарушена из-за того, что произошла утечка водорода.
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Работа АЭС в Финляндии была нарушена из-за утечки водорода Работа второго блока атомной электростанции «Ловииса» в Финляндии была нарушена из-за того, что произошла утечка водорода.
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