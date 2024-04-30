Steak Lovers
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Steak Lovers

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Кулинарный секрет самых сочных котлет из куриной грудки: часть ингредиентов не прокручиваем, а шинкуем

Кулинарный секрет самых сочных котлет из куриной грудки: часть ингредиентов не прокручиваем, а шинкуем

Хотите порадовать семью вкусным ужином, который приготовится быстро и просто? Куриные котлеты — отличный выбор! Сочные и ароматные, они прекрасно подойдут как для будничного обеда, так и для праздничного ужина.

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