Бизнесмен из Югры уличён полицией в афере с вывозом строительных отходов при реализации муниципальных контрактов

В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Когалыму выявили факт мошенничества, совершённый 38-летним местным индивидуальным предпринимателем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии