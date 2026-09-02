Номерной знак частично перекрыт допоборудованием — можно ездить?

Вопрос от читателя «За рулем»:– Купил крепление на фаркоп для перевозки велосипедов. Но когда на него ставишь велосипеды, задний номер частично перекрывается.
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