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Бывший вице-премьер Украины Табачник: Переговоры нужно вести после денацификации

Бывший вице-премьер Украины Табачник: Переговоры нужно вести после денацификации

Экс-вице-премьер Украины, бывший министр образования и науки государства Дмитрий Табачник заявил, что проводить переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским бесполезно до тех пор, пока Россия не осуществит полную денацификацию Украины.

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