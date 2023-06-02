Бывший вице-премьер Украины Табачник: Переговоры нужно вести после денацификации

Экс-вице-премьер Украины, бывший министр образования и науки государства Дмитрий Табачник заявил, что проводить переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским бесполезно до тех пор, пока Россия не осуществит полную денацификацию Украины.
Экс-вице-премьер Украины, бывший министр образования и науки государства Дмитрий Табачник заявил, что проводить переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским бесполезно до тех пор, пока Россия не осуществит полную денацификацию Украины.
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