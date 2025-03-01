Европейские акции превзошли рынок США в десятинедельном росте индексов

Европейские фондовые рынки завершили торги пятницы с разнонаправленной динамикой, но, несмотря на неопределенность, вызванную тарифными угрозами президента США Дональда Трампа, зафиксировали десятую неделю роста подряд.
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