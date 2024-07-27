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Диана фон Фюрстенберг: о жизни, любви и стиле «самой продаваемой женщины мира»

Диана фон Фюрстенберг: о жизни, любви и стиле «самой продаваемой женщины мира»

Имя Дианы фон Фюрстенберг знакомо даже тем людям, которые не имеют никакого отношения к моде. Все потому что эта женщина заработала всемирную известность не только благодаря созданным ею нарядам, но и из-за своей удивительной жизни.

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