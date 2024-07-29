Андрей Травников поручил правительству области скоординировать усилия по реализации важных проектов

Особое внимание было уделено развитию аэродромной инфраструктуры аэропорта «Толмачёво», второй очереди возведения Академпарка, продолжению строительства кампуса НГУ и реконструкции трассы Р-256 «Чуйский тракт».
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