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Вечерний Новосибирск

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Андрей Травников поручил правительству области скоординировать усилия по реализации важных проектов

Андрей Травников поручил правительству области скоординировать усилия по реализации важных проектов

Особое внимание было уделено развитию аэродромной инфраструктуры аэропорта «Толмачёво», второй очереди возведения Академпарка, продолжению строительства кампуса НГУ и реконструкции трассы Р-256 «Чуйский тракт».

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