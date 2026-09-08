Зампредседателя Госдумы Петр Толстой осмотрел новостройку по реновации на юго-востоке столицы

Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Петр Толстой в рамках рабочей поездки по округу посетил новый комплекс, построенный по программе реновации в районе Люблино.
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