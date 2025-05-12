Экс-мэр Махачкалы подал иски к администрации колонии «Черный дельфин»

Бывший глава Махачкалы Саид Амиров, отбывающий пожизненное наказание в колонии ИК-6 «Черный Дельфин» за организацию убийства следователя, подал множество исков с просьбой улучшить условия своего содержания, включая питание и медицинское обслуживание.
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