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Экс-мэр Махачкалы подал иски к администрации колонии «Черный дельфин»

Экс-мэр Махачкалы подал иски к администрации колонии «Черный дельфин»

Бывший глава Махачкалы Саид Амиров, отбывающий пожизненное наказание в колонии ИК-6 «Черный Дельфин» за организацию убийства следователя, подал множество исков с просьбой улучшить условия своего содержания, включая питание и медицинское обслуживание.

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Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Хорошая колония. Я купался в Соль-Илецке в соленых озерах. Мне понравилось, очень лечебные озера.
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12 час.
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