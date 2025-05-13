Как отметил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ, киевский режим проигнорировал российское предложение о прекращении огня и увеличил количество обстрелов почти на 25%, преследуя цель запугать гражданское население.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии