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Олимпиада-2024. Гандбол (жен). Венгрия сыграет с Нидерландами, Испания против Франции, Словения встретится со Швецией, другие матчи

Гандбол Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Женщины Групповой этап Группа А Словения – Швеция – 17.00   Норвегия – Германия – 20.

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