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Бочкарёв: Почти 27 тыс. московских обманутых дольщиков восстановлены в правах за 12 лет

Бочкарёв: Почти 27 тыс. московских обманутых дольщиков восстановлены в правах за 12 лет

На сегодня в столице осталось 18 проблемных объектов с 5,5 тысячами обманутых дольщиков. Об этом сообщил в интервью «Интерфаксу» заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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