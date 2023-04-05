Бочкарёв: Почти 27 тыс. московских обманутых дольщиков восстановлены в правах за 12 лет

На сегодня в столице осталось 18 проблемных объектов с 5,5 тысячами обманутых дольщиков. Об этом сообщил в интервью «Интерфаксу» заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.