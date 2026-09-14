Прогнозируется снижение ставок по вкладам в России к концу 2026 года

По итогам третьего квартала 2026 года средняя максимальная ставка крупнейших российских банков по вкладам может составить 13,5–14,5 процента годовых.
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