Новый препарат против туберкулеза Ганфеборол показал обещающие результаты

Недавно опубликованное исследование в журнале Nature Medicine представило результаты клинического испытания второй фазы нового препарата Ганфеборол (Ganfeborole), направленного на борьбу с туберкулезом, чувствительным к рифампицину.
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