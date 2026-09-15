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Спорт Уик-Энд

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Некрасиво и даже стыдно. Соболенко оштрафована за поведение во время финала на US Open‑2026

Некрасиво и даже стыдно. Соболенко оштрафована за поведение во время финала на US Open‑2026

Белорусская теннисистка Арина Соболенко была оштрафована на 7,5 тысячи долларов за поведение во время финала US Open‑2026 против Елены Рыбакиной из Казахстана, следует из документа, опубликованного журналистом Михалом Самульским, сообщаетmatchtv.

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