«Развлекушка для зрителей. Возможно, падает интерес к футболу, пытаются его повысить». Экс-арбитр Лапочкин о том, что судьи будут объявлять решения после ВАР

Начиная с весенней части текущего сезона арбитры матчей Мир РПЛ и Фонбет Кубка России начнут объявлять свои решения, принятые после вмешательства ВАР, в рамках эксперимента, ФИФА и IFAB (Международного совета футбольных ассоциаций).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии