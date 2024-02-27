«Развлекушка для зрителей. Возможно, падает интерес к футболу, пытаются его повысить». Экс-арбитр Лапочкин о том, что судьи будут объявлять решения после ВАР

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Начиная с весенней части текущего сезона арбитры матчей Мир РПЛ и Фонбет Кубка России начнут объявлять свои решения, принятые после вмешательства ВАР, в рамках эксперимента, ФИФА и IFAB (Международного совета футбольных ассоциаций).