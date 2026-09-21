Suicides in Argentina rise 22.6%, reach record high

Argentina recorded the highest number of suicides in its history in 2025 -- 5,209 -- up 22.6% from the previous year, newly released figures show.
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