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В Прикамье проблемный промышленный гигант готов погасить часть долгов

Арбитражный суд Прикамья рассмотрел заявления трех кредиторов АО «Соликамскбумпром» — ООО «Лесхоз», ООО «Астон» и ООО «Электротехконтроль».

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