Ленивые картофельные вареники: ужин, который готовит себя сам

Честно признаюсь, долгое время ленивые вареники ассоциировались у меня исключительно с творогом. Это была классика, проверенная годами, быстрое блюдо на завтрак или ужин, когда хочется чего-то домашнего, но стоять у плиты полвечера совсем нет желания.
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