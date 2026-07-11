Ленивые картофельные вареники: ужин, который готовит себя сам

Честно признаюсь, долгое время ленивые вареники ассоциировались у меня исключительно с творогом. Это была классика, проверенная годами, быстрое блюдо на завтрак или ужин, когда хочется чего-то домашнего, но стоять у плиты полвечера совсем нет желания.