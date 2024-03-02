Миллиардные вложения: участники СЭЗ реализуют в Крыму и Севастополе масштабные проекты

Свободные экономические зоны начали действовать в Крыму и Севастополе с 2015 года. Их резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество сроком на десять лет, земельного налога на три года, ввозных таможенных пошлин и налогов.
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