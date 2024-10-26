МО РФ: ВСУ на курском направлении за сутки потеряли более 350 военных

Потери украинской армии в Курской области за прошедшие сутки составили более 350 военных.«За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, восемь солдат противника сдались в плен», — сообщили в Минобороны РФ.
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