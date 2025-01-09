В Караганде подвели итоги акции "Таза Қазақстан"

Весной 2024-го года в Казахстане стартовала экоакция «Таза Қазақстан», сообщает Polisia.kz. В рамках данной акции сотрудниками полиции совместно с местными исполнительными органами проводились комплексные рейды по объектам всех форм собственности и широкомасштабная информационно-разъяснительная работа по благоустройству, наведению порядка и чистоты на прилегающей территории к зданиям, жилым комплексам, домам частного сектора, облагораживанию фасадов различных организаций и предприятий, уборки снега и ледяных наростов (сосулек) с крыш зданий.