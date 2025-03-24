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Психолог Никишина: жертва мошенников может подбираться по пяти критериям

Психолог Никишина: жертва мошенников может подбираться по пяти критериям

Жертвами мошенников чаще всего становятся люди, которые соответствуют пяти критериям. Среди них пожилой возраст, снижение критики и высокий уровень доверчивости, высокая степень утомления и личная заинтересованность, рассказала "Газете.

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