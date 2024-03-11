Минтранс намерен помочь авиакомпаниям выкупить самолеты из лизинга

Global Look Press/Boris Roessler/dpa Министерство транспорта предложило правительству выделить 295 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выкуп самолетов, которые используют российские авиакомпании, у иностранных лизингодателей.
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