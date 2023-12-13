Минсельхоз назвал сроки стабилизации цен на куриное яйцо

До конца текущей недели ожидаются первые поставки яиц из Азербайджана. Также в ближайшее время начнутся поставки из Турции Минсельхоз РФ ожидает стабилизацию цен на куриное яйцо в ближайший месяц в связи с поставками из-за границы.
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