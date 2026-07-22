Обыкновенный мох оказался живой электрической сетью: семидневный эксперимент раскрыл сложную биосигнализацию растений без нервной системы

Обычный мох, который мы привыкли не замечать под ногами, оказался сложнее, чем мы думали. Британский ученый Энди Адамацки из Лаборатории нетрадиционных вычислений Университета Западной Англии доказал: мох Brachythecium rutabulum генерирует структурированные электрические сигналы.