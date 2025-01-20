Неправильный парад планет увидят новосибирцы с 20 января

«Восточнее Венеры располагается Нептун и еще чуть дальше на восток - Уран. Обе планеты доступны первую половину ночи и наблюдаемы только с помощью телескопа», — говорят специалисты Новосибирского планетария.
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