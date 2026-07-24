Часть площадей и товаров на складах Wildberries уцелели после ночной атаки

Из-за атаки беспилотников в ночь на 24 июля пострадали логистические комплексы Wildberries в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область) и в Симферополе, однако часть товаров и площадей удалось сохранить.
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