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Пятый канал

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«На смертном одре»: Лель о том, может ли плохой человек измениться к лучшему

«На смертном одре»: Лель о том, может ли плохой человек измениться к лучшему

Плохой человек способен по-настоящему измениться к лучшему только перед смертью. Об этом 5-tv.ru заявила заслуженная артистка Катя Лель на презентации сетевого канала Клюква ТВ.

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