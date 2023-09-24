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Андре Игудала встал на сторону Пула: «Джордан вытащил нам пятую игру финала. Так почему он должен быть тем парнем, которому надо подстраиваться?»

4-кратный чемпион Андре Игудала и бывший игрок НБА Эван Тернер стали гостями подкаста Джей Джей Редика The Old Man And the Three.

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