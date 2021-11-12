Профориентационное мероприятие организовали сотрудники полиции для старшеклассников в Приморье

Будущие выпускники общеобразовательных школ Владивостока побывали на Дне открытых дверей, проводимом в дальневосточной столице в Управлении ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
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