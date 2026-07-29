Россия резко увеличила поставки нефти через Арктику

Поставки российской нефти в Китай по Северному морскому пути (СМП) в 2026 году значительно выросли. Как минимум шесть танкеров, загруженных в Мурманске и Приморске, уже следуют в этом направлении, в то время как год назад в июле проход совершило только одно судно.
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