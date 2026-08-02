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Спутникам понадобится в 8 раз меньше трафика: в США создан первый в мире «микроволновый мозг» для обработки радиосигналов на спутниках

Спутникам понадобится в 8 раз меньше трафика: в США создан первый в мире «микроволновый мозг» для обработки радиосигналов на спутниках

Чип, работающий менее чем на 200 мВт, научился кодировать информацию по принципу языковых моделей и передавать её несколькими «микроволновыми токенами» вместо длинных потоков данныхУчёные Корнеллского университета (Cornell University) представили первый в мире процессор, который одновременно обрабатывает сверхскоростные потоки данных и радиосигналы непосредственно в микроволновом диапазоне.

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