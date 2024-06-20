МЧС России разработана программа подготовки добровольцев

Типовая программа определяет объем и содержание обучения по профессии «Добровольный пожарный». Она предусматривает обучение слушателей минимальным требованиям мер пожарной безопасности и формирование профессиональных знаний, умений, навыков, необходимых при участии в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
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