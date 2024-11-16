Американист о новых назначениях Трампа: Собирается очень интересная команда

Рафаэль Ордуханян, специалист по американистике и доктор политических наук, поделился своими мыслями о новых назначениях на ключевые посты в администрации США, которые были сделаны Дональдом Трампом после его победы на президентских выборах.
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