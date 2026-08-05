Душните, господа чиновники. Вчера в личку МЦУ прислал мне сообщение о том, что автобус с Восточно-Кругликовской убрали.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Душните, господа чиновники. Вчера в личку МЦУ прислал мне сообщение о том, что автобус с Восточно-Кругликовской убрали.
Свежие комментарии