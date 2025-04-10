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Царьград

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Костюм Овечкина: 895 голов НХЛ и уникальный дизайн от Тома Барнетта

Костюм Овечкина: 895 голов НХЛ и уникальный дизайн от Тома Барнетта

Американский дизайнер Том Барнетт создал костюм для Александра Овечкина, российского хоккеиста "Вашингтона", в честь его рекорда в НХЛ — 895 голов.

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