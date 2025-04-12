🚀 Крымчане в космосе: истории наших земляков, покоривших Вселенную В России сегодня, 12 апреля, отмечают День космонавтики.
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🚀 Крымчане в космосе: истории наших земляков, покоривших Вселенную В России сегодня, 12 апреля, отмечают День космонавтики.