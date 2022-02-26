Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина Литвяк
    Герой да еще и везунчик! Быть ему генералом!Президент России ...
  • Павел К
    Если сейчас "договорятся", то всё начнется сначала. И эти смерти все напрасные, и новые будут в десятикратно.Политолог Корнило...
  • Андрей Белов
    Отходить нельзя!Путин заявил, что...

«В очередной раз убедились в брехливости властей Украины»: В Госсовете Крыма прокомментировали слова Зеленского, который «похоронил» своих солдат

«В очередной раз убедились в брехливости властей Украины»: В Госсовете Крыма прокомментировали слова Зеленского, который «похоронил» своих солдат

Живые и невредимые военные с острова Змеиный, которые сейчас в Севастополе – ещё одно доказательство, что властям Украины верить нельзя.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх