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Спички - не игрушка

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За всё уплОчено или как интернет-гиганты под Россию прогнулись

За всё уплОчено или как интернет-гиганты под Россию прогнулись

Как-то малозаметно прошла новость о полном взыскании российскими судебными приставами штрафов с таких международных интернет-гигантов, как Гугл, Мета (признана экстремистской и запрещена в РФ), а также с Telegram, TikTok и YouTube.

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