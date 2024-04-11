Третий день квалификации Чемпионата мира 2024: Лиам Пуллен обыгрывает Казакова

Лиам Пуллен одержал комфортную победу над Антоном Казаковым, Мохаммед Шехаб нанес поражение Стену Муди, Гао Ян выгирал у Ишприта Сингх Чадха, Лиам Грэм уступил Эшли Карти в первом квалификационном раунде, а Джимми Уайт уступает Лю Хунъюй, Джимми Робертсон лидирует над Лиамом Дэвисом в начальной сессии второго отборочного раунда Чемпионата мира 2024, сообщает WST.