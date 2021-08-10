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Десантники Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ отработали беспарашютное десантирование в Краснодарском крае

Десантники Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ отработали беспарашютное десантирование в Краснодарском крае

Спуски осуществлялись при помощи специальных спусковых устройств и тросов из вертолета, находящегося в положении зависания над землей на высоте от 20 до 45 метров.

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